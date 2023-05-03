



IBM приостановит набор сотрудников на работу, которую может выполнять ИИ

Гендиректор International Business Machines Corp. заявил, что компания намерена приостановить набор сотрудников на должности, которые, по его мнению, в ближайшие годы могут быть заменены искусственным интеллектом.



По словам Кришны, на должности, не связанные с работой с клиентами, приходится около 26 000 работников. "Я легко могу предположить, что 30% из них будут заменены искусственным интеллектом и автоматизацией в течение пяти лет".



Это означает потерю примерно 7 800 рабочих мест. По словам представителя IBM, часть любого сокращения будет включать в себя отказ от замещения должностей, освободившихся в результате выбытия персонала.



План Кришны является одной из крупнейших кадровых стратегий, объявленных в ответ на быстро развивающуюся технологию.



В настоящее время в IBM работает около 260 000 человек, и компания продолжает нанимать сотрудников для разработки программного обеспечения и работы с клиентами.



В последнем квартале IBM превысила прогнозы прибыли благодаря управлению расходами, включая ранее объявленное сокращение рабочих мест. Ожидается, что новые меры по повышению производительности и эффективности позволят экономить $2 млрд в год к концу 2024 года, пишет Bloomberg.