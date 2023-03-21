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В сеть слит обновленный дизайн iPhone 15 Pro
21.03.2023 14:30 Алина Груднева

В сеть слит обновленный дизайн iPhone 15 Pro

В сеть слили 3D-модель iPhone 15 Pro с обновленной кнопкой регулировки громкости и выключателя звука.

По данным 9To5Mac, в новом дизайне будет не две отдельных кнопки для регулировки громкости, а одна.

Также изменена кнопка отключения звука. Более того, станет меньше выступ камеры.

Источник отмечает, что базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus выйдут с уже привычными механическими клавишами управления звуком.

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