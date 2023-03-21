В сеть слит обновленный дизайн iPhone 15 Pro
В сеть слили 3D-модель iPhone 15 Pro с обновленной кнопкой регулировки громкости и выключателя звука.
По данным 9To5Mac, в новом дизайне будет не две отдельных кнопки для регулировки громкости, а одна.
Также изменена кнопка отключения звука. Более того, станет меньше выступ камеры.
Источник отмечает, что базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus выйдут с уже привычными механическими клавишами управления звуком.
More cads images— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023
The buttons!
Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre