В сеть слит обновленный дизайн iPhone 15 Pro

В сеть слили 3D-модель iPhone 15 Pro с обновленной кнопкой регулировки громкости и выключателя звука.



По данным 9To5Mac, в новом дизайне будет не две отдельных кнопки для регулировки громкости, а одна.



Также изменена кнопка отключения звука. Более того, станет меньше выступ камеры.



Источник отмечает, что базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus выйдут с уже привычными механическими клавишами управления звуком.



More cads images

The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre