



В нашей Солнечной системе спрятана Девятая планета

За последние 100 лет в Галактике обнаружены мелкие космические тела, называемые карликовыми планетами, к которым относится и Плутон. Открытие некоторых из этих карликовых планет дало основания полагать, что на окраинах Солнечной системы может скрываться неизвестная планета.



Каждый объект в Солнечной системе вращается вокруг Солнца с разной скоростью, но подчиняется законам гравитации. Гравитация планет настолько велика, что влияет на все, что движется вокруг нее, что называется “гравитационным притяжением”. Понимание гравитационного притяжения дает ключ к обнаружению Девятой Планеты.



Наблюдение за карликовыми планетами, в частности за Плутоном, обнаружило неожиданные орбиты, по которым они движутся. Это происходит по очень большим эллиптическим орбитам, сгруппированными вместе и наклоненными по сравнению с остальной частью Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования гравитационных сил, установлено, что для этого требуется планета, минимум в десять раз превышающая массу Земли. Ученые предполагают что Девятая планета находится как минимум в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун.



Однако ее удаленность и особые условия, необходимые для наблюдения, создают трудности в ее обнаружении. Ученые не теряют надежды, что в следующем десятилетии с созданием более мощных телескопов будут доступны и новые наблюдения небосвода, которые смогут доказать или опровергнуть существование Девятой Планеты.