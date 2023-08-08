



В Израиле представлен дрон для эвакуации бойцов с поля боя

В Израиле представлен беспилотник Hirahfanbulans, который можно применять для эвакуации раненых с поля боя.



По данным Министерства обороны Израиля, аппарат, который выдерживает до 250 кг груза, способен выполнять вертикальные взлет и посадку.



Уточняется, что испытания дрона находятся на финальной стадии. Беспилотник может работать в автоматическом режиме, следуя по заданному маршруту. Тем не менее, оператор в случае необходимости может брать управления на себя.



Дрон летает бесшумно в разных условиях. Он будет стоить около 150 тысяч долларов за одну единицу.