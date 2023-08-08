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В Израиле представлен дрон для эвакуации бойцов с поля боя
08.08.2023 21:53 Алина Груднева

В Израиле представлен дрон для эвакуации бойцов с поля боя

В Израиле представлен беспилотник Hirahfanbulans, который можно применять для эвакуации раненых с поля боя.

По данным Министерства обороны Израиля, аппарат, который выдерживает до 250 кг груза, способен выполнять вертикальные взлет и посадку.

Уточняется, что испытания дрона находятся на финальной стадии. Беспилотник может работать в автоматическом режиме, следуя по заданному маршруту. Тем не менее, оператор в случае необходимости может брать управления на себя.

Дрон летает бесшумно в разных условиях. Он будет стоить около 150 тысяч долларов за одну единицу.

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