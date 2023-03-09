



В честь Киану Ривза назвали молекулу, убивающую микробы

В прошлом месяце Лейбницкий институт исследований натуральных продуктов и биологии инфекций создал новую формулу молекулы, которая “убивает микробы так эффективно, что мы назвали ее в честь Киану Ривза, потому что он тоже чрезвычайно смертоносен в своих ролях”. Назвав его “кианумицином”, ученые показали, что он эффективно действует против вредителя растений Botrytis cinerea, который вызывает серую гниль и ежегодно приводит к огромным потерям урожая.



В ветке “Спроси меня о чем угодно” на Reddit на этой неделе актер сказал: “Они должны были назвать это Джон Уик, но это довольно круто и сюрреалистично для меня”.



“Но спасибо, ученые! Удачи и спасибо за помощь” – добавил актер.



Молекулы кианумицина, говорится в исследовании, могут быть “экологически чистой альтернативой”» химическим пестицидам, а также могут предложить альтернативу в борьбе с лекарственно-устойчивыми грибками.



“Многие патогенные для человека грибы в настоящее время устойчивы к противогрибковым средствам – отчасти потому, что они используются в больших количествах в сельскохозяйственных полях”, – говорится в заявлении соавтора исследования Себастьяна Гетце.



Ривз не первая знаменитость, в честь которой назван организм. В 2009 году жук-ныряльщик был назван в честь Стивена Колберта, потому что актер “попросил научное сообщество назвать в его честь что-нибудь круче, чем паук”.



“Его лучшим выбором были гигантский муравей или лазерный лев. Хотя эти виды было бы интересно открыть, наше исследование включает жуков, и они “намного круче», чем пауки”, – прокомментировали это тогда ученые.



В честь Кейт Уинслет также назван жук. В честь Эллен ДеДженерес, Джимми Фэллона, Леди Гаги, Джона Стюарта и Шакиры были названы осы.