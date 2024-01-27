



Уникальное явление: ученые показали "снежные пончики"

В Антарктике образовались "снежные пончики" или как их еще называют снежки ветра.



Соответствующими удивительными кадрами поделился Национальный Антарктический научный центр.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ученые пояснили этого уникальное природное явление. По их словам, для образования таких полых шариков снега необходимы два разных слоя снега: нижний – подмерзший или покрытый ледовой коркой, а также верхний – свежий, рыхлый и мокрый, который должен укрывать нижний, но не прилипать к нему.



Но и это еще не все. Температура воздуха должна быть близка к точке таяния льда, а сила ветра должна быть такой, чтобы перемещать комья, не разрушая их.



"Необходимость совпадения всех этих достаточно специфических условий как раз и делает снежные свитки уникальным явлением, которое нечасто увидишь", – отметили ученые.