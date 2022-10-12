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Ученые выяснили, почему Марс стал непригодным для жизни
12.10.2022 18:31 Ольга Белозерова

Ученые выяснили, почему Марс стал непригодным для жизни

Новое исследование по моделированию климата, которое провели французские ученые, предполагает, что древние микробы вызвали изменение климата на Марсе, что, в свою очередь, сделало планету непригодной для жизни и привело к исчезновению самих микробов.

Об этом сообщает НВ.

К такому выводу пришли ученые из Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieur. Исследователи во главе с астробиологом Борисом Сотери пришли ко мнению, что 3,7 млрд лет назад на Марсе могли жить микробы, которые питались кислородом и выделяли метан. 

Однако, пока на Земле метан, производимый микроорганизмами, постепенно нагревал планету, Марс наоборот охлаждался.

Моделирование показало, что пока Марс охлаждался, а вода на его поверхности превращалась в лед, микробы "уходили" вглубь коры планеты. Ученые считают, что микробы могли поселиться на глубине 1 километра. 

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