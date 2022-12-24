



Ученые раскрыли причину мутаций "супер-комаров"

Согласно новому исследованию, "супер-комары" мутировали, чтобы противостоять инсектицидам.



Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний Японии изучили комаров в эндемичных по лихорадке денге районах Вьетнама и Камбоджи и обнаружили, что у них есть мутации, которые наделяют их сильной устойчивостью к обычным инсектицидам. Об этом сообщает ABC News.



Согласно исследованию, одна из наиболее тревожных мутаций появилась примерно в 78% собранных образцов Aedes aegypti - виде комаров, которые переносят лихорадку денге, желтую лихорадку и вирус Зика.



Исследователи обнаружили 10 новых подвидов Ae. aegypti и заметили, что одна из мутаций, получившая название L982W, наделила комаров высокой устойчивостью к пиретроидному инсектициду перметрину в лаборатории.



Мутация L982W не была обнаружена за пределами Вьетнама и Камбоджи, но исследователи полагают, что она может медленно распространяться в другие части Азии.



"Важно знать, что инсектициды, которые мы обычно используем, могут быть неэффективны против комаров", - заявил Синдзи Касаи, автор исследования.



По словам исследователя, необходимо будет продолжать отслеживать эти мутантные аллели, особенно в Юго-Восточной Азии, чтобы принять соответствующие контрмеры, прежде чем они распространятся по всему миру.