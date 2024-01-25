



Турист из Франции нашел огромный бриллиант

Французский турист обнаружил огромный бриллиант весом в 7,46 карата в парке штата Арканзас.



По данным The New York Post? находку сделал Жюльен Навас из Парижа.



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Он собирался поехать в другое место для поиска добычи, но по пути узнал о всемирно известном государственном парке, куда и решил отправиться для поисков наживы. После долгих поисков ему удалось найти камни. Ранее он уже занимался поисками золота и окаменелостей.



"Это изнурительная работа, поэтому к полудню я в основном искал на земле что-нибудь интересное", - пояснил Навас свою работу.



После нескольких часов поисков он отправился в центр парка, чтобы узнать, действительно ли у него есть что-то стоящее. Объект, похожий на мрамор темно-шоколадного цвета, оказался бриллиантом весом 7,46 карата. Это чуть ли ни крупнейшая находка в этом парке с 2020 года.

