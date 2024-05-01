



Китай увеличил военный бюджет в три раза

Официальные данные Китая по военному бюджету, вероятно, являются заниженными. Американский институт предпринимательства (AEI) в своем новом исследовании оценил реальные расходы Пекина на оборону.



После учета экономических поправок и оценки обоснованных, но не учтенных расходов, реальный размер военного бюджета КНР в 2022 году вырос до 711 млрд долларов. Это втрое больше, чем официально заявлено Пекином, а также почти равно американскому бюджету того же года.



Исследователи утверждают, что 710,6 млрд долларов Китай распределил так:



- 293 млрд — на личный состав;

- 120 млрд — обучение и обслуживание;

- 135,2 млрд — материальное оснащение;

- 116,2 млрд — расходы по типу демобилизации, космоса и другие программы;

- 45,8 млрд — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.



При этом публичный и задекларированный бюджет Китая на 2022 год составлял 229 млрд долларов.



