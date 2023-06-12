



Топ-3 флагманских смартфонов, которые стоят своих денег

С каждым годом рынок смартфонов становится все более разнообразным и конкурентным. Производители предлагают устройства с разными характеристиками, дизайном, функционалом и ценой. Три достойных флагманских смартфона, к которым стоит присмотреться.



1. iPhone 14 Pro

Главное устройство Apple в 2022 году и первой половине 2023 года – iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro получил 6,1-дюймовый LTPO Super Retina XDR OLED-дисплей с разрешением 1179х2556 пикселей и частотой обновления 120 Гц. До недавнего времени смартфон предлагал самый яркий экран на рынке с пиковым показателем в 2000 нит. iPhone 14 Pro работает на процессоре Apple A16 Bionic и имеет 6 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти.



Флагманский iPhone 14 Pro также может похвастаться отличными камерами, использующими собственные алгоритмы и технологии от Apple. На задней панели находится тройная камера, состоящая из 48-мегапиксельной основной камеры, ультраширокоугольной камеры на 12 Мп и телеобъектива с 3-кратным оптическим приближением с разрешением 12 Мп. Рядом с камерами расположен сканер LiDAR, позволяющий фото и видео лучше ловить фокус при недостаточном освещении, а также используется для распознавания окружающих объектов для дополненной реальности. На передней панели расположена селфи-камера на 12 Мп.



Смартфон имеет батарею емкостью 3200 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную зарядку MagSafe на 15 Вт. Вместе с тем смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68.



2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra – это флагманский смартфон от корейской компании Samsung, который предлагает наивысшее разрешение камеры среди конкурентов – 200 Мп. Устройство также оснащено 6,8-дюймовым дисплеем LTPO Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1440х3088 пикселей и частотой обновления 120 Гц с пиковой яркостью 1750 нит.



Samsung Galaxy S23 Ultra работает на разогнанном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (3,36 ГГц вместо 3,2 ГГц), являющемся производительным чипсетом среди решений для Android-устройств. Смартфон имеет от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и доступен в модификациях от 128 ГБ до 1 ТБ встроенного хранилища.



Помимо основной 200-мегапиксельной камеры Samsung Galaxy S23 Ultra также может похвастаться флагманскими дополнительными сенсорами: ультраширокоугольным модулем на 12 Мп, перископической камерой с разрешением 10 Мп с 10-кратным оптическим зумом, а также На передней панели смартфона расположена селфи-камера на 12 Мп.



Смартфон обладает батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки проводной мощностью 45 Вт и беспроводной на 15 Вт. Из других особенностей можно отметить наличие встроенного стилуса S Pen, NFC-модуля для бесконтактной оплаты и защиты от воды и пыли по стандарту IP68.



3. Xiaomi 13 Pro

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro предлагает качественный LTPO AMOLED-экран на 6,73 дюйма с разрешением 1440х3200 и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 1900 нит.



За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8 Gen 2, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем от 128 ГБ до 512 ГБ. Причем младшая версия на 128 ГБ, как в случае с Galaxy S23, получила память типа UFS 3.1. Старейшие версии предлагают UFS 4.0.



Xiaomi 13 Pro является одним из самых интересных фотофлагманов на рынке благодаря системе из трех 50-мегапиксельных камер, в разработке которых принимала участие компания Leica: основная, ультраширокоугольная и телеобъектив с 3,2-кратным оптическим приближением. Селфи-камера получила разрешение 32 Мп.



Аккумулятор емкостью 4820 мАч подзаряжается от провода при мощности 120 Вт, а также беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. К тому же это один из немногих смартфонов Xiaomi с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.



