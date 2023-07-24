



Таинственная древняя письменность расшифрована спустя 70 лет

Группа исследователей из факультета лингвистики Кёльнского университета частично расшифровала загадочный "неизвестный кушанский шрифт" после того, как более семи десятилетий после обнаружения лингвисты не могли его перевести.



Кушанская империя, могущественное и влиятельное государство в Центральной Азии между 200 г. до н.э. и 700 г. н.э., оставила после себя надписи, которые долгое время ставили лингвистов в тупик. Теперь, благодаря работе Свеньи Бонманн, Якоба Хальфманна и Натали Коробцов, над этой древней системой письма приоткрылась завеса тайны.



Результаты их рецензируемого исследования были опубликованы в журнале "Труды Филологического общества" в статье под названием "Частичная дешифровка неизвестного кушанского письма".



О прорыве было объявлено в марте 2023 года в ходе онлайн-конференции, организованной Академией наук Республики Таджикистан. В настоящее время расшифровано примерно 60% знаков кушанской письменности, и исследователи продолжают свои усилия по расшифровке оставшихся знаков.



"Неизвестная кушанская письменность" использовалась в некоторых частях Центральной Азии во времена правления Кушанской империи. Кушаны были известны не только своей значительной территориальной экспансией, но и своей ролью в распространении буддизма в Восточной Азии.



Расшифрованная письменность берет свое начало как у ранних кочевых народов евразийской степи, таких как юэчжи, так и у правящей династии кушанов.

Несмотря на то, что за прошедшие годы было обнаружено несколько десятков надписей, кушанское письмо оставалось загадкой с момента его первоначального обнаружения в 1950-х годах.



Однако ключевое открытие в 2022 году вдохнуло новую жизнь в поиски расшифровки. В Почтим, ущелье на северо-западе Таджикистана, была найдена двуязычная надпись, содержащая как неизвестное кушанское письмо, так и часть на известном бактрийском языке.



Исследователи из университета в сотрудничестве с таджикским археологом доктором Бобомулло Бобомуллоевым тщательно проанализировали двуязычную надпись и трехъязычную надпись, найденные в Афганистане.

Основываясь на предыдущих успешных расшифровках, таких как Розеттский камень и древняя персидская клинопись, команда собрала воедино лежащий в основе язык и систему письма.



Царское имя "Вема Тахту" и титул "Царь царей" оказались решающими ключами, которые позволили ученым определить фонетические значения отдельных символов.



Расшифровка выявила ранее неизвестный среднеиранский язык, отличный от бактрийского и хотанского сакского языка, на котором говорили в западном Китае. Этот новообретенный язык, по-видимому, занимает промежуточное положение в языковом развитии между двумя известными языками. Исследовательская группа предварительно предлагает термин "этео-тохарский" в качестве предварительного названия для этого недавно идентифицированного языка.



Ученые планируют исследовательские поездки в Среднюю Азию в сотрудничестве с таджикскими археологами, так как уже обнаружены новые артефакты.



"Наша расшифровка этого письма может помочь улучшить наше понимание языка и истории культуры Центральной Азии и Кушанской империи, аналогично расшифровке иероглифов египтян или глифов майя для нашего понимания этих древних цивилизаций", — сказал Бонманн.



