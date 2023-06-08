



США и Великобритания ищут замену GPS из-за российской агрессии

Издание The Times сообщило, что Великобритания и США из-за агрессии России ищут альтернативу навигационной системе GPS, которая не будет зависеть от спутниковых данных.



В настоящее время Россия, в частности, использует войну в Украине для проверки своих средств для глушения сигналов GPS. Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин отметил, что правительство “должно быть готово” к угрозе вмешательства в работу спутников. Британское министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии также подтвердило информацию о том, что правительство страны ищет альтернативы GPS.



В Британии рассматривают свою навигационную систему OneWeb и американскую NextNav. Как пишет The Times, с NextNav уже ведут переговоры о развертывании в Лондоне и Манчестере системы навигации, использующей только наземный сигнал.



"Мы сотрудничаем с федеральным правительством США, чтобы попытаться создать систему, которая сможет заменить GPS из-за угроз со стороны России и других государств", – заявил руководитель NextNav Ганеш Паттабираман.



По его словам, резкое прекращение работы GPS может привести к сбоям в энергетике, мобильной связи, работе банков и использованию высокоточных вооружений.