



Создан первый в мире автономный улей

В Израиле разработали первый в мире автономный улей, который может вместить в себе порядка двух миллионов пчел.



Разработка израильского стартапа Beewise позволит повысить эффективность производства и обеспечить более тщательную заботу о пчелах, а искусственный интеллект и компьютерное зрение помогут собрать необходимые данные, например о потоке пыльцы, количестве собранного меда и любых проблемах.



"Это обеспечивает гораздо более эффективное производство, чем традиционные методы, которые, требуя большого ручного труда, означают, что пчеловоды могут добираться до ульев только раз в неделю, оставляя пчел восприимчивыми к вредителям и болезням", — пишет издание портал agrarii-razom.