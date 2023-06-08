



Шимпанзе учатся говорить тем же способом, что и человек, — исследование

Шимпанзе учатся говорить , они используют ту же комбинацию языка тела, мимики и речи, что и человеческий ребенок. Это показало исследование, опубликованное в понедельник в журнале Animal Behavior ,где подробно описывается психологическая оценка молодых шимпанзе.



При оценке шимпанзе психологи поняли, что у них были развиты коммуникативные сигналы, позволяющие общаться в различных социальных ситуациях. Язык, как тела, так и вербальный, который использовали шимпанзе, менялся в зависимости от того, играли они или нет.



Шимпанзе научились понимать эти коммуникативные очереди в младенчестве. Они научились игриво открывать рты, как будто смеясь, издавать звуки при прикосновении к другому шимпанзе и скалить зубы.



Исследователи наблюдали за группой из 28 полудиких шимпанзе в возрасте от 1 до 11 лет на севере Замбии.



Ученые наблюдали за всеми шимпанзе, общающимися вербально и невербально, и обнаружили, что шимпанзе старшего возраста могли общаться с применением более сложной комбинации сигналов. Молодые шимпанзе использовали единый комбинированный сигнал чаще, чем их старшие собратья.

Ученые считают, что это общение с “мультимодальным” развитием может помочь закрыть пробел в понимании того, как общались древние люди.



"Когда мы думаем о человеческом языке, мы знаем, что он представляет собой сочетание различных видов коммуникации, таких как речь, мимика и жесты", - сказала Эмма Доэрти, соавтор исследования. "Способ нашего общения, вероятно, имеет глубокие эволюционные корни, общие с некоторыми из наших ближайших родственников, таких как обезьяны".



"Наше исследование предоставляет доказательства того, что способ общения шимпанзе, усложняющийся с возрастом, соответствует развитию общения, которое мы наблюдаем у человеческих младенцев, - добавила она. - Изучая развитие этого многоуровневого способа общения у молодых шимпанзе, мы можем узнать больше о причинах этого и пролить свет на потенциальную эволюционную преемственность между людьми и другими обезьянами”.



Доктор Занна Клей, автор исследования, заявила: "В исследованиях, посвященных коммуникации, как у людей, так и у других животных, основное внимание уделяется отдельным коммуникационным сигналам, но мы знаем, что люди постоянно комбинируют эти сигналы, начиная с раннего младенчества. Будучи близкими родственниками человека, обезьяны дают нам возможность увидеть, как эти сигналы могли эволюционировать в мультимодальные коммуникации, в конечном итоге завершившиеся человеческим языком".



