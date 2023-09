Разгадана тайна гибели тибетской империи – исследование

Тибетская империя была самой высокогорной империей в мире, которая располагалась на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Период ее расцвета пришелся на 618-877 годы нашей эры. Однако потом она начала угасать, а дальше и вовсе исчезла. Ученые долго не могли понять, что именно привело к гибели государства.



Чтобы наконец-то разгадать тайну краха древней цивилизации, ученые из тибетского Института исследований обратились к геологическим данным озерных отложений. В результате они пришли к выводу, что угасание произошло из-за изменившихся природных условий. Их исследование об этом опубликовал журнал Quaternary Science Reviews.



Теплые и влажные погодные тенденции была характерна во время расцвета Тибетской империи, что способствовало развитию сельского хозяйства и скотоводства. Но впоследствии, наступила сильная засуха, совпавшая с распадом государства, отмечают авторы работы.



На разгадку исследователей натолкнули обнаруженные в одном из озер Тибета остатки микроскопических одноклеточных водорослей. Ученые обратили внимание на явные признаки перехода от планктонных разновидностей (дрейфующих внутри озера, ближе к поверхности) к бентосным формам (обитающим неподалеку от дна водоема). Это означает, что его уровень когда-то был значительно выше. То есть впоследствии озеро частично высохло.



При анализе других водоемов в регионе авторы работы пришли к выводу, что климатические изменения коснулись всего нагорья. По мнению ученых, “засуха продолжалась 60-70 лет, вызвав неурожай, и, как следствие социальные беспорядки и политические проблемы”.

Tibet History.

Did you know?#Tibet "part of #China" since "immemorial times" is an historical farce and total lie. Tibetan Empire was bigger than China Tang 13 centuries ago. pic.twitter.com/IvCKjsX62M