



Раскрыты самые "счастливые" и "несчастные" штаты Америки

Американцы из Небраски, Коннектикута и Массачусетса будут счастливее, чем те, кто живет в таких штатах, как Западная Вирджиния.



По данным газеты The Daily Mail, к такому выводу пришли исследователи компании Soliant Health, основываясь на данных Центров по контролю и профилактике заболеваний, статистического бюро труда и ФБР.



По словам исследователей, на хорошее психологическое состояние влияет доступность психологических услуг, более низкий уровень безработицы и даже уровень загрязнения воздуха. Некоторые штаты заняли высокие позиции в рейтинге, поскольку там удовлетворены потребности жителей в сфере предоставления психологических услуг.



По 100-балльной шкале Небраска заняла первое место в рейтинге самых "счастливых" штатов, набрав 85,2 балла. Там меньше самоубийств среди молодежи низкий уровень безработицы.

Коннектикут и Массачусетс заняли второе и третье места, благодаря доступу к специалистам в области психического здоровья. Они набрали 85 и 81,8 баллов соответственно. Самым "несчастным" оказался угледобывающий штат Западная Вирджиния из-за высокого уровня безработицы, роста насильственных преступлений, плохого доступа к возможностям для занятий спортом и большего количества "оторванной от жизни молодежи".