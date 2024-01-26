



Потерпевшая крушение японская лунная миссия приземлилась "на нос"

Японский лунный аппарат приземлился "на нос", когда совершил историческое приземление на лунную поверхность.



На первой фотографии космического аппарата Slim видно, что он повернулся на 90 градусов относительно того, как должен был приземлиться.



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Это в какой-то мере объясняет трудности с выработкой электроэнергии, необходимой для работы.



Снимок был сделан небольшим роботом размером с бейсбольный мяч под названием Sora-Q, который был выброшен из Slim за мгновение до приземления.



"Аномалия в главном двигателе повлияла на посадку космического аппарата", - говорится в заявлении японского космического агентства Jaxa.



Похоже, что один из двух больших двигателей на Slim (Smart Lander for Investigating Moon) перестал работать во время спуска.

