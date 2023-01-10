



Первый с территории Британии запуск ракеты в космос завершился провалом

В ночь на 10 января компания Virgin Orbit впервые в истории запустила с территории Великобритании ракету LauncherOne, которая не смогла выйти на околоземной орбиту.



По данным пресс-службы компании, это произошло из-за аномалии.



Планировалось, что ракета-носитель в рамках миссии "Start Me Up" выведет на орбиту девять спутников. Самолет Boeing-747, на котором они были, взлетел поздно вечером, 9 января, из аэропорта Ньюки.



С его борта над Атлантическим океаном была запущена ракета, однако завершить миссию не удалось. Космический аппарат запустил двигатель первой ступени, но не завершил подъем на низкую околоземную орбиту.



"Похоже, у нас есть аномалия, которая не позволяет нам выйти на орбиту. По мере того, как мы узнаем больше, мы поделимся дополнительной информацией, когда сможем", - сказали в компании.

