



Первый дом в Бейт-Эле подключили к оптоволоконному кабелю

Первый дом в Бейт-Эле подключили к оптоволоконному кабелю, сообщает "Аруц Шева".



По этому случаю мэр Шай Алон сделал заявление: "Мы рады сотрудничеству с Ramon Internet, которое привело к улучшению инфраструктуры в Бейт-Эле. Мы постоянно работаем над тем, чтобы жители получали лучший сервис во всех областях, и нет сомнений, что в наши дни оптоволокно становится необходимостью в повседневном использовании. Первый дом уже подключен, и мы уверены, что присоединятся и другие жители".