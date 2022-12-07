



Обновление Telegram: возможность регистрироваться без SIM-карты и другие “фишки”

Telegram выпустил крупное обновление, после установки которого зарегистрироваться в мессенджере можно без SIM-карты. До недавнего времени все аккаунты в Telegram были привязаны к телефонным номерам. В этом отношении в мессенджере ничего не изменилось. Но теперь пользователи мессенджера смогут создавать аккаунты с привязкой к виртуальным номерам.



С выходом нового обновления пользователям стала доступна возможность регистрации профилей на анонимные номера на базе блокчейна. Они продаются на платформе Fragment.



Стоимость самого дешевого номера составляет 4 TON, что эквивалентно 20 долларам. Приобрести его можно только на аукционных торгах, поэтому, стоимость виртуального номера может оказаться выше. Купленный виртуальный номер впоследствии можно продать на аукционе.



Среди других нововведений последнего обновления следует выделить активный антиспам-фильтр и функцию автоудаления чатов. Автоудаление любого из чатов можно настроить по такому пути: "Настройки - Конфиденциальность и безопасность - Удаление по таймеру". В небольших приватных группах таймер может быть включен любым участником, имеющим разрешение на изменение названия и фото группы.



В Telegram считают, что обновление обеспечит максимальную приватность.



Напомним, не так давно Telegram уже ввел масштабное обновление. В частности, пользователи смогли разделять обсуждения в больших группах на ветки, приобрести коллекционные публичные имена для профилей и каналов с помощью надежных транзакций на блокчейне, переводить видео в текст.



Пользователям Android-версии мессенджера стал доступен раздел “Использование памяти”, в котором видно, какой объем памяти смартфона занимает каждый чат.



Telegram Premium быстро превысил 1 миллион подписчиков и стал одним из самых успешных примеров подписок когда-либо запущенных в социальных сетях.