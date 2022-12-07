



Количество подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн человек

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число подписчиков Telegram Premium превысило 1 миллион человек.



"Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро превысил 1 миллион подписчиков и стал одним из самых успешных примеров подписки в социальных сетях, когда-либо запущенных. ", - написал Дуров.



По его словам, Telegram Premium составляет лишь часть общего дохода компании. В то же время Дуров отметил, что сервис "неуклонно растет с каждым днем".



