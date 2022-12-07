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Количество подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн человек
07.12.2022 05:51 Ольга Белозерова

Количество подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн человек

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число подписчиков Telegram Premium превысило 1 миллион человек.

"Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро превысил 1 миллион подписчиков и стал одним из самых успешных примеров подписки в социальных сетях, когда-либо запущенных. ", - написал Дуров. 

По его словам, Telegram Premium составляет лишь часть общего дохода компании. В то же время Дуров отметил, что сервис "неуклонно растет с каждым днем". 

 

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