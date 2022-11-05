



В Telegram стало больше функций: что нужно знать

Для пользователей мессенджера Telegram создали больше функций, среди которых коллекционные псевдонимы, ветви в больших группах и многое другое.

Согласно официальному сообщению, сообщества с большим количеством читателей могут включить функцию ветвей для создания отдельных пространств.

Они будут работать как отдельные чаты в группе с поддержкой собственных медиа и со своими настройками уведомлений. Уже к концу 2022 года эта функция будет доступна для малых групп.

Также пользователи смогут назначить несколько коллекционных псевдонимов. Их можно будет покупать и продавать. Данная функция будет доступна только для подписчиков Telegram Premium.

Помимо прочего, загружено 12 пакетов эмодзи. А Premium-пользователи могут использовать их в любых сообщениях и подписях или установить их как статусы на Хэллоуин.

Цвет стал более сбалансированным и с улучшенными эффектами размытия во время прокрутки чатов. Также можно будет увеличивать размер текста в настройках чатов на Android.