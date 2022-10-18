



Новый вариант COVID: смертность - 80%

Ученых Бостонского университета осудили за то, что они, как выяснилось, создали новый смертельный штамм COVID в лаборатории.



Газете Daily Mail стало известно, что команда создала гибридный вирус, объединив Omicron с исходным штаммом дикого типа, который впервые появился в Ухане в начале пандемии. В ходе исследования новый вирус привел к смерти 80% мышей.



В своем исследовании они написали: "У мышей, в то время как "Омикрон" вызывает легкую, не смертельную инфекцию, вирус, несущий "Омикрон S", вызывает тяжелое заболевание с уровнем смертности 80%".



Научное сообщество уже отреагировало на это открытие. Так, израильский профессор Шмуэль Шапира сказал: "Это должно быть полностью запрещено, это игра с огнем".



Профессор Дэвид Ливермор, профессор микробиологии в британском Университете Восточной Англии, отметил: "Учитывая высокую вероятность того, что пандемия коронавируса возникла в результате утечки спровоцированного в лаборатории коронавируса в Ухане, эти эксперименты кажутся глубоко неразумными".