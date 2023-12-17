



Неизвестный защитный слой обнаружен в картине Рембрандта "Ночной дозор"

Художник Рембрандт нанес на свой шедевр "Ночной дозор" неизвестный ранее слой пропитки на основе свинца, чтобы повысить долговечность картины. Это было обнаружено исследователями с помощью новейших технологий в Немецком электронном синхротроне (DESY) в Гамбурге, сообщает Рейксмузеум в Амстердаме, где висит самая известная работа голландского мастера Рембрандта ван Рейна (1606 - 1669). Рембрандт знал, что его картина будет висеть на внутренней стороне сырой наружной стены. Масляная пропитка на основе свинца обеспечивает лучшую защиту от влаги и плесени, чем слой клея на холсте, который был распространен в XVII веке.



Пропитка на основе свинца была обнаружена под грунтовкой. Этот метод был описан еще в XVII веке, но никогда не встречался на картинах Рембрандта или его современников, сообщает Рейксмузеум. Это еще раз подчеркивает изобретательный стиль работы Рембрандта, в котором он не боялся использовать новые техники.



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Чтобы подтвердить наличие свинцового слоя, образец краски был проанализирован в DESY в Гамбурге-Бахренфельде. Это показало, что под краской действительно был слой свинца. В Рейксмузеуме "Ночной дозор" также был проанализирован с помощью неинвазивных методов визуализации. Выяснилось, что Рембрандт наносил защитный слой большими полукруглыми мазками.



Исследование картины является частью операции "Ночной дозор", цель которой - сохранить картину как можно лучше. В проекте участвуют университеты Амстердама, Утрехта и Антверпена, а также DESY в Гамбурге.

