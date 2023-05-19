



NASA установило новый рекорд скорости передачи данных из космоса

NASA в сотрудничестве со своими партнерами достигло революционного рубежа в скорости передачи данных из космоса, достигнув впечатляющих 200 Гбит/с пропускной способности нисходящей линии связи. Это достижение является значительным скачком вперед, ведь оно в 400 раз превышает лучший показатель Starlink – 500 Мбит/с.



Как сообщает агентство, достижение стало возможным благодаря использованию лазерной связи и технологии, кодирующей информацию в колебаниях световых волн, а не в традиционных радиоволнах.



Ключевым игроком в этом выдающемся достижении является спутник NASA Pathfinder Technology Demonstrator 3 (PTD-3), недавно запустивший систему инфракрасной доставки TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD). Этот компактный лазерный коммуникационный блок, весящий всего 11 кг и по размеру сопоставимый с обувной коробкой, состоит из трех основных компонентов: высокочастотного оптического модема, большого высокоскоростного запоминающего устройства и усилителя оптического сигнала.



Относительная доступность и простота изготовления делают такие устройства как система TBIRD очень привлекательными для тестирования новых коммуникационных технологий, что позволяет сделать значительные шаги в их развитии. Производительность системы TBIRD превзошла предыдущий рубеж в 100 Гбит/с, достигнутый в июне 2022 года.



Чрезвычайные скорости стали возможны благодаря короткой длине волны лазерного луча, что обеспечивает более эффективную передачу данных по сравнению с радиосигналами. Однако точность наведения лазерного луча на приемник, представляющий собой небольшой телескоп, расположенный в Лаборатории испытаний оптической связи (OCTL) Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), чрезвычайно важна. Кроме того, для обеспечения оптимальной производительности требуются безоблачные погодные условия.



Используя это быстрое соединение, система TBIRD может передавать несколько терабайт тестовых данных на Землю в течение одного шестиминутного пролета над наземной станцией. Для сравнения, один терабайт эквивалентен примерно 500 часам видео высокой четкости.



