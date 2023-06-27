



NASA удалось переработать 98% мочи и пота астронавтов в воду

Астронавты NASA, которые находятся на борту Международной космической станции, заявили о том, что смогли превратить 98% своих мочи и пота в питьевую воду. Это настоящий прорыв, поскольку регенерация воды позволит людям отправляться в более длительные миссии без пополнения ресурсов, сообщает Space.com.



Каждому члену экипажа МКС необходимо около 4,5 литров воды в день для питья, приготовления пищи и проведения гигиенических процедур. По словам ученых, идеальной целью было бы восстановление 98% воды, которую экипажи берут с собой в космос в начале длительной миссии.



“Это очень важный шаг вперед в эволюции систем жизнеобеспечения. Допустим, у вас есть 45 килограммов воды. Вы теряете килограмм из них, а остальные 98% просто продолжают циркулировать. Сохранение этого состояния – довольно крутое достижение”, – заявил Кристофер Браун, член команды Космического центра Джонсона, которая управляет системами жизнеобеспечения на МКС.



Восстановить воду удалось с помощью Системы контроля окружающей среды и жизнеобеспечения (ECLSS), которая извлекает воду из мочи с помощью вакуумной дистилляции.



ECLSS состоит из комбинации оборудования – системы восстановления воды, собирающей сточные воды, и передовых осушителей, улавливающих в воздухе МКС влагу по дыханию и поту экипажа. Система собирает всю воду, обрабатывает и делает из нее питьевую.



Полученная вода пропускается через ряд специальных фильтров, а также каталитический реактор, который расщепляет любые следы загрязнений. Затем чистоту воды проверяют с помощью специальных сенсоров. Ту, которая не отвечает стандартам, повторно отправляют на переработку.



В приемлемую воду добавляется йод, чтобы предотвратить рост микробов, а затем вода сохраняется для использования экипажем. По словам ученых, получаемая на МКС вода гораздо чище той, которую предоставляют коммунальные системы водоснабжения на Земле.