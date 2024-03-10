



Маск запускает конкурента YouTube

В попытке конкурировать с YouTube и перестроиться на видеоплатформу, компания X Илона Маска запускает телевизионное приложение для смарт-телевизоров Amazon и Samsung, сообщил Fortune источник в компании. Компания планирует запустить приложение на следующей неделе, и, по словам источника, оно выглядит "идентично" телевизионному приложению YouTube.



Цель Маска - побудить пользователей смотреть "длинные видео на большом экране", что является частью плана, о котором впервые заговорили в июле и который призван сделать X более привлекательным для интернет-пользователей и рекламодателей.



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"Он намерен конкурировать с YouTube", - сказал источник, попросивший не называть его имени, поскольку он не имел права общаться с прессой. Среди других сервисов, с которыми Маск хочет конкурировать, он назвал платформу для прямых трансляций Twitch, приложение для обмена зашифрованными сообщениями Signal и социальный медиафорум Reddit.

