Марсоход Curiosity нашел необычный камень, предполагается, что это метеорит
В NASA отметили, что таких камни обнаруживаются не так уж часто – за последние десять лет астрономы изучили всего несколько. Поэтому учёные с большим интересом восприняли эту находку.
“Это необычный серый камень из речных наносов, который мог попасть из пород горы Шарп, или это может быть метеорит”, – сообщила геолог Кэтрин О'Коннелл-Купер.
Сфотографированный Curiosity камень напоминает внешним видом метеориты, обнаруженные ранее на Марсе. Он тоже черного цвета и с такой же блестящей поверхностью.
Марсоход Curiosity обнаружил необычный камень — возможно, это метеорит https://t.co/6ZHrwl2F0N pic.twitter.com/cFoMgE94su— 3DNews.ru (@3D_News) January 15, 2023
Также ученые обнаружили с помощью марсохода Curiosity месторождения опала. Это очень важное открытие, ведь для будущих колонистов этот материал ценен как гарантированный источник воды. Вода в опале не связывается в кристаллическую структуру и может быть высвобождена обратно в процессе измельчения и нагревания минерала.
Согласно анализу данных Curiosity, объем выработки месторождения длиной 1 метр и глубиной 30 сантиметров может содержать до 5,7 литра воды, а таких месторождений на пути следования марсохода было гораздо больше, чем ожидалось.