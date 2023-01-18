



Марсоход Curiosity нашел необычный камень, предполагается, что это метеорит

В NASA отметили, что таких камни обнаруживаются не так уж часто – за последние десять лет астрономы изучили всего несколько. Поэтому учёные с большим интересом восприняли эту находку.



“Это необычный серый камень из речных наносов, который мог попасть из пород горы Шарп, или это может быть метеорит”, – сообщила геолог Кэтрин О'Коннелл-Купер.



Сфотографированный Curiosity камень напоминает внешним видом метеориты, обнаруженные ранее на Марсе. Он тоже черного цвета и с такой же блестящей поверхностью.

Также ученые обнаружили с помощью марсохода Curiosity месторождения опала. Это очень важное открытие, ведь для будущих колонистов этот материал ценен как гарантированный источник воды. Вода в опале не связывается в кристаллическую структуру и может быть высвобождена обратно в процессе измельчения и нагревания минерала.Согласно анализу данных Curiosity, объем выработки месторождения длиной 1 метр и глубиной 30 сантиметров может содержать до 5,7 литра воды, а таких месторождений на пути следования марсохода было гораздо больше, чем ожидалось.