



Китай запустит миссию по отклонению курса полета опасного астероида

Китай запустит первую испытательную миссию по уничтожению астероида в 2025 году.

По данным Space, ученые намерены столкнуть с ним космический корабль, чтобы изменить орбиту небесного тела.

В рамках миссии Китай намерен точно измерить, насколько изменится орбита потенциально опасного астероида 2020 PN1, шириной в 40 метров.

Китай запустит два зонда. Первый будет изучать астероид, второй окажется импактором для столкновения. В планах, отклонить курс полета небесного тела от нынешней орбиты.