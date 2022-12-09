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Китай запустит миссию по отклонению курса полета опасного астероида
09.12.2022 11:40 Алина Груднева

Китай запустит миссию по отклонению курса полета опасного астероида

Китай запустит первую испытательную миссию по уничтожению астероида в 2025 году.

 
По данным Space, ученые намерены столкнуть с ним космический корабль, чтобы изменить орбиту небесного тела.
 
В рамках миссии Китай намерен точно измерить, насколько изменится орбита потенциально опасного астероида 2020 PN1, шириной в 40 метров.
 
Китай запустит два зонда. Первый будет изучать астероид, второй окажется импактором для столкновения. В планах, отклонить курс полета небесного тела от нынешней орбиты. 

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