Кения запустит свой первый космический спутник
Кения готовится запустить свой первый в истории спутник наблюдения за Землей, что считается знаковым достижением в усилиях страны по исследованию космоса.
Nation-1 или Taifa-1 на суахили планируется запустить на следующей неделе на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Спутник предназначен для предоставления данных наблюдения Земли для использования в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и управлении окружающей средой, говорится в совместном заявлении министерства обороны и космического агентства Кении.
Он был "полностью спроектирован и разработан" кенийскими инженерами в сотрудничестве с болгарским производителем аэрокосмической техники, говорится в заявлении.
Ожидается, что делегация из Кении отправится в США на запуск.
Эта миссия рассматривается как важная веха для кенийских научных инноваций. Страна страдает от самой сильной засухи за последние десятилетия после пяти неудачных дождливых сезонов.
В 2018 году Кения запустила свой первый экспериментальный наноспутник с Международной космической станции.