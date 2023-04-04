



Кения запустит свой первый космический спутник

Кения готовится запустить свой первый в истории спутник наблюдения за Землей, что считается знаковым достижением в усилиях страны по исследованию космоса.



Nation-1 или Taifa-1 на суахили планируется запустить на следующей неделе на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.



Спутник предназначен для предоставления данных наблюдения Земли для использования в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и управлении окружающей средой, говорится в совместном заявлении министерства обороны и космического агентства Кении.



Он был "полностью спроектирован и разработан" кенийскими инженерами в сотрудничестве с болгарским производителем аэрокосмической техники, говорится в заявлении.



Ожидается, что делегация из Кении отправится в США на запуск.



Эта миссия рассматривается как важная веха для кенийских научных инноваций. Страна страдает от самой сильной засухи за последние десятилетия после пяти неудачных дождливых сезонов.



В 2018 году Кения запустила свой первый экспериментальный наноспутник с Международной космической станции.

