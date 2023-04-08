



К 2060 году смертность от жары на Ближнем Востоке и в Африке вырастет в 60 раз

По прогнозам климатологов, высокий уровень выбросов парниковых газов приведет к серьезному потеплению в большей части региона Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) к 2060 году. К этому времени максимум температур здесь вырастет до 50 °C, некоторые районы могут стать непригодными для жизни, смертность от жары вырастет в 60 раз.



Международная группа исследователей проанализировала тенденции смертности с 2001 по 2100 годы в регионе БВСА. Исследователи изучили изменения выбросов парниковых газов и различные социально-экономические сценарии.



В случае увеличения выбросов, по прогнозам ученых, ежегодная смертность, связанная с жарой, вырастет примерно до 123 на 100 000 к периоду между 2081 и 2100 годами по сравнению с 2 человеками на 100 000 сейчас. Прогнозы ожидают, что рост смертности будет значительно выше, чем в других регионах мира при похожем изменении климата.



Ученые предсказывают, в Иране уровень смертности будет максимальным в БВСА и составит 423 на 100 000 человек, в Ираке – 169 на 100 000 человек, а в Израиле – 163.



Однако, ограничение роста температуры всего 2 °C, позволит избежать более 80% смертей. Ученые настаивают на необходимости эффективной политики перехода на возобновляемые технологии. По их мнению, традиционные решения, такие как кондиционирование воздуха, не будут достаточно эффективными.