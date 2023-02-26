



Израильские ученые: женщины более чуткие, чем мужчины

Недавнее исследование ученых из Хайфского университета, Университета имени Бар-Илана и Кембриджского университета научно доказало общеизвестную истину: женщины более эмпатичны, чем мужчины.



В нем приняли участие 305 736 человек в возрасте от 16 до 70 лет из 57 стран, которые прошли RMET (тест “Чтение мыслей глазами” - измеряет способность идентифицировать внутренние эмоциональные состояния путем изучения области глаз на лице), и заполнили когнитивные опросники.



Исследователи обнаружили, что в 36 из 57 стран женщины в среднем успешнее мужчин распознавали эмоции, что отражает более высокий уровень эмпатии.



Самая большая разница между женщинами и мужчинами была в Пакистане, за ним следуют Нигерия, Греция и Польша. Израиль занял 41-е место из 57 стран с таким же гендерным разрывом, как Бразилия, Китай, Дания и Швеция.



Ученые также обнаружили значительное увеличение эмпатических способностей как у женщин, так и у мужчин в возрасте от 16 до 20 лет, в то время как в более позднем возрасте наблюдается небольшое снижение чувствительности у обоих полов.



“Результаты нашего исследования показывают, что женщины лучше понимают других. Они лучше улавливают мысли других людей, а также обладают более сильным социальным чутьем”, — говорит профессор Хайфского университета Ахмад Абу-Акель.



По его словам, разница между женщинами и мужчинами с точки зрения способности по-настоящему понимать людей имеет важные последствия в различных социальных контекстах. Это может касаться различий в принятии решений компаниями, корпорациями и даже правительствами, которые обеспечивают гендерное равенство, по сравнению с органами, где есть гендерный дисбаланс.



