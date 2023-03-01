



Исследование: лишение сна увеличивает риск сердечного приступа

Сон является одним из самых важных элементов в нашей повседневной жизни. Он не только расслабляет тело и позволяет ему набраться сил, но также позволяет тканям и органам регенерировать и устранять некоторые проблемы.



Хотя влияние сна на человеческий мозг хорошо задокументировано, новое исследование, опубликованное в медицинском журнале Clinical Cardiology , показывает, насколько важен сон для здоровья сердца.



Ученые выявили потенциальную связь между бессонницей и риском сердечного приступа , особенно у женщин.



Поскольку бессонница тесно связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, исследователи решили оценить ее как потенциальный фактор риска сердечного приступа.



Исследование в конечном итоге показало, что у людей, страдающих бессонницей, вероятность сердечного приступа в 1,69 раза выше, чем у людей, не страдающих бессонницей.



Кроме того, обнаружена связь между повышенным риском сердечного приступа и продолжительностью ночного сна человека. Люди, которые спали пять часов или меньше, подвергались наибольшему риску сердечного приступа, чем те, которые спали семь или восемь часов в сутки.



Авторы исследования заявляют, что эти результаты должны побудить медицинское сообщество рассматривать бессонницу как фактор риска сердечных приступов и включить достаточный уровень сна в рекомендации по профилактике сердечных болезней.



