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Исследование: лишение сна увеличивает риск сердечного приступа
01.03.2023 09:22 Ирина Демьянова

Исследование: лишение сна увеличивает риск сердечного приступа

Сон является одним из самых важных элементов в нашей повседневной жизни. Он не только расслабляет тело и позволяет ему набраться сил, но также позволяет тканям и органам регенерировать и устранять некоторые проблемы. 

Хотя влияние сна на человеческий мозг хорошо задокументировано, новое исследование, опубликованное в медицинском журнале Clinical Cardiology ,  показывает, насколько важен сон для здоровья сердца.

Ученые выявили потенциальную связь между бессонницей и риском сердечного приступа , особенно у женщин.

Поскольку бессонница тесно связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, исследователи решили оценить ее как потенциальный фактор риска сердечного приступа.

Исследование в конечном итоге показало, что у людей, страдающих бессонницей, вероятность сердечного приступа в 1,69 раза выше, чем у людей, не страдающих бессонницей. 

Кроме того, обнаружена связь между повышенным риском сердечного приступа и продолжительностью ночного сна человека. Люди, которые спали пять часов или меньше, подвергались наибольшему риску сердечного приступа, чем те, которые спали семь или восемь часов в сутки.

Авторы исследования заявляют, что эти результаты должны побудить медицинское сообщество рассматривать бессонницу как фактор риска сердечных приступов и включить достаточный уровень сна в рекомендации по профилактике сердечных болезней.

 

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