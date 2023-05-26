



Грибок, стоящий за “проклятием фараона” в гробнице Тутанхамона

Гробница 19-летнего фараона, правившего Древним Египтом с 1323 по 1332 год до нашей эры, была обнаружена британским археологом Говардом Картером и с тех пор стала одной из самых популярных археологических достопримечательностей Египта.



Туристы со всего мира приезжают в Долину царей на западном берегу Нила, чтобы увидеть гробницу. По сей день она остается на удивление нетронутой, украшенной фресками, статуями и позолоченным саркофагом, в котором находится оригинальная мумия Тутанхамона.



Но вся эта красота окутана проклятием. Проклятием фараонов.



Джордж Герберт, 5-й граф Карнарвон, британский дворянин, финансировавший поиски и раскопки гробницы Тутанхамона в Долине царей, умер в апреле 1923 года, всего через пять месяцев после обнаружения гробницы. Это породило слухи о “проклятии фараонов”, также известном как “проклятие мумии”. Точные причины его смерти в возрасте 56 лет расплывчаты, но основные предположения – это пневмония или заражение крови. Есть мнения что он умер от укуса насекомого, но есть и предположения, что это могло быть связано с грибками и спорами, найденными в гробнице.



Аспергиллы – это общее название заболеваний, вызываемых грибком Aspergillus. Это грибковый патоген, вызывающий аспергиллез, при котором ткани организма, в основном легкие, заражаются грибками.



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, большинство людей вдыхают споры аспергилл каждый день и не болеют. Однако, ослабленный иммунитет может привести к синуситу, кашлю с кровью и пневмонии.



В статье, опубликованной в журнале The Lancet, Шариф и Тарик Эль-Тавиль предположили, что теория о том, что Карнарвон мог быть заражен Aspergillus из гробницы, верна, несмотря на то, что ученый заболел только через несколько месяцев после вскрытия гробницы.



Исследователи утверждали, что споры Aspergillus могут оставаться в спящем состоянии в легких человека в течение длительного периода времени, прежде чем начнут проявляться симптомы.



“Вполне возможно, что у лорда Карнарвона действительно не было симптомов в течение 5 месяцев после его первого проникновения в гробницу в ноябре 1922 года”, – писали они.



Чтобы выяснить это, авторы изучили экосистему криптовых грибов, взяв образцы с кладбища и погребальной часовни в Польше. Там они обнаружили высокую концентрацию плесени в воздухе, что обеспечило смертоносным грибкам правильную температуру и влажность для их роста.



Еще Артур Конан Дойл подозревал, что грибок намеренно помещали в гробницы, чтобы наказать расхитителей могил.



