Facebook и Messenger будут автоматически шифровать сообщения
Все чаты Facebook и Messenger будут шифроваться автоматически, объявила материнская компания Meta.
Сообщения и звонки, защищенные сквозным шифрованием (E2EE), могут быть прочитаны только отправителем и получателем.
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Критики, в том числе правительство Великобритании и полиция, утверждают, что переход на шифрование по умолчанию затруднит выявление случаев сексуального насилия над детьми в Messenger.
Джеймс Бэббидж, генеральный директор по угрозам Национального агентства по борьбе с преступностью, выступил с резкой критикой.
"То, что Meta решила внедрить сквозное шифрование в Facebook Messenger, вызывает огромное разочарование.
"Сегодня наша роль в защите детей от сексуального насилия и эксплуатации только что усложнилась", - сказал он.