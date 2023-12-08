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Facebook и Messenger будут автоматически шифровать сообщения
08.12.2023 05:30 MIGnews.com

Facebook и Messenger будут автоматически шифровать сообщения

Все чаты Facebook и Messenger будут шифроваться автоматически, объявила материнская компания Meta.

Сообщения и звонки, защищенные сквозным шифрованием (E2EE), могут быть прочитаны только отправителем и получателем.

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Критики, в том числе правительство Великобритании и полиция, утверждают, что переход на шифрование по умолчанию затруднит выявление случаев сексуального насилия над детьми в Messenger.

Джеймс Бэббидж, генеральный директор по угрозам Национального агентства по борьбе с преступностью, выступил с резкой критикой.

"То, что Meta решила внедрить сквозное шифрование в Facebook Messenger, вызывает огромное разочарование.
"Сегодня наша роль в защите детей от сексуального насилия и эксплуатации только что усложнилась", - сказал он.
 

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