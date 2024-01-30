



Элон Маск сообщил о первом человеке, которому имплантирован чип Neuralink



Элон Маск сообщил, что его пациент стал первым человеком, в мозг которого был имплантирован микрочип Neuralink.



Миллиардер сообщил в понедельник вечером, что его компания Neuralink успешно провела краниэктомию, чтобы установить устройство неназванному человеку в воскресенье.



Он анонсировал продукт под названием "Телепатия" и надеется, что он позволит пользователям с ограниченными возможностями, таким как Стивен Хокинг, "общаться быстрее, чем аукционист".



По словам Маска, это "позволит управлять телефоном или компьютером, а через них - практически любым устройством, просто подумав".



Это произошло менее чем через год после того, как Neuralink получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на проведение операций на людях, что стало важнейшей вехой для стартапа.



Маск написал на сайте X в понедельник вечером: "Первый человек получил имплантат от @Neuralink вчера и хорошо восстанавливается. Первые результаты показывают многообещающее обнаружение спайков нейронов".



Подробности о пациенте не сообщаются, но Эшли Вэнс, написавшая в 2015 году биографию "Элон Маск: Tesla, SpaceX и стремление к фантастическому будущему", написала в отчете Bloomberg, что идеальным кандидатом для первого испытания Neuralink на людях был "взрослый человек в возрасте до 40 лет, у которого парализованы четыре конечности".



Вэнс объяснила, что хирургу потребуется "пара часов", чтобы провести краниэктомию, и еще 25 минут, чтобы робот ввел чип в область мозга, которая управляет руками, запястьями и предплечьями.



Цель - показать, что устройство может безопасно собирать полезные данные из этой части мозга пациента, что является ключевым шагом в попытках Neuralink преобразовать мысли человека в ряд команд, понятных компьютеру", - добавил Вэнс.



По словам Вэнса, имплантат будет передавать эту информацию на находящийся рядом ноутбук или планшет.



Во время испытаний на людях робот, разработанный компанией, хирургическим путем установит имплантаты с "ультратонкими" нитями, которые помогут передавать сигналы в мозг участников, говорится в сообщении компании.