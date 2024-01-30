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Элон Маск сообщил о первом человеке, которому имплантирован чип Neuralink
30.01.2024 10:23 Аркадий Бочаровский

Элон Маск сообщил о первом человеке, которому имплантирован чип Neuralink


Элон Маск сообщил, что его пациент стал первым человеком, в мозг которого был имплантирован микрочип Neuralink.

Миллиардер сообщил в понедельник вечером, что его компания Neuralink успешно провела краниэктомию, чтобы установить устройство неназванному человеку в воскресенье.

Он анонсировал продукт под названием "Телепатия" и надеется, что он позволит пользователям с ограниченными возможностями, таким как Стивен Хокинг, "общаться быстрее, чем аукционист".

По словам Маска, это "позволит управлять телефоном или компьютером, а через них - практически любым устройством, просто подумав".

Это произошло менее чем через год после того, как Neuralink получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на проведение операций на людях, что стало важнейшей вехой для стартапа.

Маск написал на сайте X в понедельник вечером: "Первый человек получил имплантат от @Neuralink вчера и хорошо восстанавливается. Первые результаты показывают многообещающее обнаружение спайков нейронов".

Подробности о пациенте не сообщаются, но Эшли Вэнс, написавшая в 2015 году биографию "Элон Маск: Tesla, SpaceX и стремление к фантастическому будущему", написала в отчете Bloomberg, что идеальным кандидатом для первого испытания Neuralink на людях был "взрослый человек в возрасте до 40 лет, у которого парализованы четыре конечности".

Вэнс объяснила, что хирургу потребуется "пара часов", чтобы провести краниэктомию, и еще 25 минут, чтобы робот ввел чип в область мозга, которая управляет руками, запястьями и предплечьями.

Цель - показать, что устройство может безопасно собирать полезные данные из этой части мозга пациента, что является ключевым шагом в попытках Neuralink преобразовать мысли человека в ряд команд, понятных компьютеру", - добавил Вэнс.

По словам Вэнса, имплантат будет передавать эту информацию на находящийся рядом ноутбук или планшет.

Во время испытаний на людях робот, разработанный компанией, хирургическим путем установит имплантаты с "ультратонкими" нитями, которые помогут передавать сигналы в мозг участников, говорится в сообщении компании.

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