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нарциссы
18.07.2023 18:30 Наталья Богинская

Экстракт нарциссов в корме для коров замедлит глобальное потепление

Ученые из Великобритании проводят четырехлетние испытания, чтобы определить, можно ли кормить коров экстрактом из нарциссов. Так они планируют снизить метановые выбросы. Об этом пишет Euronews.

Коровы и другие сельскохозяйственные животные приводят к примерно 14% антопогенных выбросов в атмосферу. Исследователи надеются, что экстракт нарцисса улучшит пищеварительную систему животных.

“Мы также ожидаем улучшения усвоения белка. Это означает, что мы сможем пересмотреть диеты животных и, возможно, уменьшить количество белка, которое они получают”, — рассказала доктор Элисон Бонд.
 

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