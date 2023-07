Цветет и плодоносит под землей: На Борнео нашли новый вид пальмыНа острове Борне

На острове Борнео обнаружен новый для науки вид пальм под названием Pinanga subterranea. Растения способны цвести и плодоносить под землей. Но как происходит опыление, пока неизвестно. Об этом пишет The Guardian.



“Цветение и плодоношение под землей поражают и кажутся парадоксальными. Такие процессы, кажется, препятствуют опылению и распространению семян. Теперь мы знаем, что бородатые свиньи едят и распространяют плоды Pinanga subterranea, но нам еще предстоит выяснить, как и кто опыляет цветы”, – говорят исследователи.



Немногие виды растений эволюционировали до цветения или плодоношения под землей. До обнаружения новой пальмы только одно растение сочетало в себе эти два свойства – подземная орхидея Rhizanthella gardneri.



Новая пальма уже была известна местным жителям, но для научного сообщества оставалась до сих пор незамеченной. Ученые считают, что этот случай подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества исследователей с местными общинами.



В настоящее время ученые описали около 300 различных видов пальм, найденных на Борнео. Всего известно более 2500 видов пальм, причем половина из них – под угрозой исчезновения.

