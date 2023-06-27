



Археологи воспроизвели лицо девушки VII века

Археологи воспроизвели лицо англосаксонской девушкиа VII века, найденной в редком «постельном захоронении» в 2012 году, сообщает портал ArsTechnica.



Предполагают, что, к моменту смерти девочке было около 16 лет. Могила была найдена возле деревни Трампингтон, недалеко от Кембриджа. Это одно из 18 "постельных захоронений" - редкая практика англосаксонского периода, в которой покойника кладут на декоративную кровать, она обычно использовалась для погребения женщин высокого социального статуса.



Вместе с девушкой были похоронены разнообразные предметы, но особенно интересной находкой изысканный золотой нагрудный крест, известный как крест Трампингтона.



Наличие такого креста указывает на то, что молодая женщина принадлежала к верхушке англосаксонского общества. Крест свидетельствует о том, что она была христианкой, хотя другие погребальные вещи связаны с языческой традицией. Археологи рассматривают эту находку как ключевой период в истории Британии, когда христианство только начало распространяться по стране.



Для реконструкции лица ученые использовали замеры черепа и общие данные о глубине тканей. Отсутствие анализа ДНК не позволило точно определить цвет волос и глаз, но эксперт-криминалист Хью Моррисон попытался создать максимально точную реконструкцию. Одна из особенностей ее лица — левый глаз несколько ниже уровня правого, что, по словам Моррисона, было бы заметно в реальной жизни.



Исследования также показали, что девушка страдала от болезни, хотя причина смерти остается неизвестной. Изотопный анализ свидетельствует о том, что девочка переехала в Англию примерно в возрасте 7 лет и изменила свой рацион, снизив потребление белка в течение своей жизни.



Кембриджский биоархеолог Сэм Леггетт предполагает, что девочка переехала из южной части Германии в Англию. Факт того, что ее питание стало другим, когда она приехала в Англию, говорит о том, что ее образ жизни мог очень сильно измениться.





