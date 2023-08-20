



Археологи нашли комнату рабов недалеко от Помпеи. Фото

Археологи обнаружили небольшую спальню на римской вилле недалеко от Помпеи, которая почти наверняка использовалась рабами, сообщает CNN.



Комната была найдена на вилле Чивита Джулиана, примерно в 600 метрах к северу от стен Помпеи, которые были уничтожены извержением вулкана Везувий почти 2000 лет назад.



В видео, опубликованном министерством культуры, директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтриге объясняет, что в комнате было две кровати, только одна из которых была с матрасом, два небольших шкафа и ряд амфор и керамических контейнеров, в которых находились останки двух мышей и крысы.



Такие материалы, как мебель и ткани, покрытые разрушительным взрывом осколков горных пород, газа и пепла из Везувия, с годами разлагались, оставляя пустоты в обломках.



Заполненная гипсом, эта пустота раскрывает первоначальную форму и контуры давно исчезнувшего материала, в том числе очертания скомканного одеяла, оставленного на сетке кровати.



Раскопки на вилле Чивита Джулиана проводились в 1907–1908 годах, а затем снова в 2017 году, когда полиция поняла, что участок разграблен нелегальными землекопами.



