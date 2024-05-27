



Впервые за 20 лет: украинец – лучший бомбардир одной из ТОП-5 лиг Европы

И все таки это произошло! Феноменальная развязка была в гонке лучших снайперов испанской Ла Лиги в этом сезоне.



Долгое время, лидировал украинец Артем Довбик из "Жироны". Однако за тур до конца, его опередил форвард "Вильярреала", норвежец Александре Серлот, оформивший покер.



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Однако, в последнем туре Серлот не забил. А вот Довбик оформил хет-трик и вырвался на первое место.



Его могли опередить форварды "Реала" Джуд Беллингем и "Барселоны" Роберт Левандовски, которые играли позже. Правда и забивать им для этого нужно было соответственно 5 и 7 мячей. Беллингем в результате не забил, а Левандовски смог отличиться лишь один раз.



Таким образом Беллингем и Левандовски поделили 3-4 места, с активом в 19 забитых мячей. Вторым стал Серлон, забивший в чемпионате 23 мяча. А первое место занял Довбик, у которого 24 мяча Примеры 2023/24.



Таким образом, Довбик не только повторил рекорд результативности Андрея Шевченко, для украинцев в первом сезоне одной из ТОП-5 лиг Европы. А и впервые из украинцев стал лучшим бомбардиром такой лиги за 20 лет. В последний раз это удалось сделать тому же Шевченко в сезоне 2003/04 гг.



Тогда, кстати, Андрей выиграл Золотой мяч, а впереди Чемпионат Европы, в котором Украина принимает участие, и где будет играть Довбик.

