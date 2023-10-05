



Впервые Чемпионат мира по футболу 2030 пройдет на трех континентах

Впервые в истории Чемпионат мира по футболу 230 пройдет на трех континентах - в Европе, Африке и Южной Америке. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.



Совет ФИФА удовлетворил совместную заявку Испании, Португалии и Марокко в качестве единых кандидатов на проведение турнира. При этом три матча проведут в Уругвае, Аргентине и Парагвае - в честь 100-летия со дня первого Чемпионата мира, состоявшегося в 1930 году в Уругвае. Эти три сборные вместе с Португалией, Испанией и Марокко автоматически квалифицируются на ЧМ.



The Athletic пишет, что в трех странах Южной Америки проведут первые три матча турнира. Стартовая игра состоится на стадионе Estadio Centenаrio в Монтевидео.



В 2026 году ЧМ по футболу пройдет в Канаде, Мексике и США, что станет первым чемпионатом, принимающим более двух стран.