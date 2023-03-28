



"Тоттенхэм" уволил главного тренера клуба

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" официально объявил об увольнении главного тренера Антонио Конте.



Соответствующее заявление о прекращении контракта с главным наставником команды было обнародовано на официальном сайте.



Уточняется, что сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию. Место Конте до конца нынешнего сезона будет занимать Кристиан Стеллини.



Президент "шпор" Дэниел Леви, говоря об увольнении наставника, сказал, что у команды еще впереди 10 матчей в АПЛ.



"Мы продолжаем бороться за место в Лиге чемпионов. Мы все должны сплотиться. Каждый должен сделать шаг вперед и сделать все возможное для того, чтобы обеспечить максимально успешное завершение сезона для нашего клуба и преданных болельщиков", — подчеркнул он.

