



Сегодня на Евро-2024: Все может решиться в группе А

Сегодня на Чемпионате Европы стартует второй тур. В программе дня – три матча. Сначала свою игру проведут неудачники первого тура в группе В. А затем сыграют команды группы А. И вот как раз в группе А сегодня может все решиться и станут известны оба участника 1/8 финала.



Но начнем с группы В. В 16:00 на арену стадиона в Гамбурге выйдут неудачники первого тура – Хорватия и Албания. Албанцы довольно скромно проиграли действующим чемпионам – итальянцам, со счетом 1:2. Правда и фаворитами они не считались.



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А вот хорваты очень неприятно удивили, уступив испанцам с разгромным счетом 0:3.



Вряд ли у албанцев есть амбиции на 1/8 финала. Но, почему бы и нет, если Италии проиграли только 1:2? Тем не менее, букмекеры совершенно не уверены в сборной Албании. Коэффициент на победу Хорватии – 1.50 против 7.30 у Албании. Ничья котируется как 4.40.



Далее состоятся матчи команд группы А. И вот тут – важный момент. В случае победы сборных Германии и Швейцарии, они могут досрочно гарантировать себе участие в 1/8 финала и последнем очном матче, разыграть между собой первое место в группе.



В 19:00 в Штутгарте встречаются Германия и Венгрия. Венгры довольно крепко смотрелись в матче со Швейцарией, где уступили со счетом 1:3. Однако германцы настолько феноменально провели поединок с шотландцами, который выиграли 5:1, что в Венгрию уже практически никто не верит. Разрыв в коэффициентах, наверное, самый большой на этом Евро. Ставки на Германию принимаются из расчета 1.30, а на Венгрию – 10.85. Даже ничья котируется как 6.02.



А вот в Шотландию, несмотря на разгромное поражение в первом матче, букмекеры еще в какой-то степени верят. Их победа в матче со Швейцарией котируется коэффициентом 4.00. Швейцарцы конечно фавориты, разница не значительная (по сравнению с первой парой) – их победа оценивается в 2.00. Ничейный результат прогнозируется коэффициентом 3.50.



Игра Шотландии и Швейцарии состоится в 22:00 на стадионе в Кельне.

