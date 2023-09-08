



Сборная Израиля по флаг-футболу проиграла игру и все равно выиграла чемпионат

Мужская сборная Израиля по флаг-футболу среди юношей до 17 лет выиграла свою первую золотую медаль на чемпионате Европы по флаг-футболу среди юниоров Международной федерации американского футбола 2023 года, который проходил в Гроссето, Италия.



Израильская команда обыграла Сербию со счетом 34–14 после победы над Италией в полуфинале. Женская сборная Израиля до 17 лет и студенческая сборная Израиля до 15 лет заняли пятые места в соревнованиях.



“Наше первое золото после десятилетий попыток”, – сказал Стив Лейбовиц, президент Американского футбола в Израиле (AFI). “Сильные молодые израильские игроки против лучших молодых игроков Европы. Сначала мы покорим Европу, потом чемпионат мира”.



Несмотря на призывы израильских игроков, большинство из которых, по словам президента AFI, являются харедим, Израиль должен был провести матчи в субботу. Все три команды проиграли, что привело к поражению со счетом 35–0. Но мужская сборная до 17 лет выступила “достаточно хорошо”, чтобы выйти в финальную четверку, даже “несмотря на техническое поражение”, но женской сборной до 17 лет, чтобы пройти дальше, потребовалась бы победа в субботней игре, говорит Лейбовиц.



Американский футбол находится на подъеме в Израиле, где в лиге по всей стране участвуют около 2000 игроков, тренеров и судей. Этот вид спорта добился заметных успехов среди коренных израильтян. Израиль принимал чемпионат Европы по флаг-футболу 2019 года и чемпионат мира по флаг-футболу 2021 года.



В прошлом месяце мужская сборная Израиля завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по флаг-футболу в Лимерике, Ирландия.