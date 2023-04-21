



Саудиты решили не подавать жалобу в отношении Роналду

Футбольная ассоциация Саудовской Аравии решила не подавать жалобу на Криштиану Роналду, сделавшего "неприличный жест" в отношении болельщиков.



По данным Israel Hayom, ожидалось, что все будет наоборот.



Нападающий также не получит ни штрафа, ни наказания, поскольку инцидент в конце игры "не был показан на телевидении", а и страна не учитывает то, что происходит в соцсетях.



Напомним, во время матча уходящий с поля Роналду под скандирование "Месси" схватился за пах, показывая фанатам, что для него значат их крики. В ответ на этот жест саудиты потребовали его экстрадиции.

