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Саудиты решили не подавать жалобу в отношении Роналду
21.04.2023 15:38 Алина Груднева

Саудиты решили не подавать жалобу в отношении Роналду

Футбольная ассоциация Саудовской Аравии решила не подавать жалобу на Криштиану Роналду, сделавшего "неприличный жест" в отношении болельщиков.

По данным Israel Hayom, ожидалось, что все будет наоборот.

Нападающий также не получит ни штрафа, ни наказания, поскольку инцидент в конце игры "не был показан на телевидении", а и страна не учитывает то, что происходит в соцсетях.

Напомним, во время матча уходящий с поля Роналду под скандирование "Месси" схватился за пах, показывая фанатам, что для него значат их крики. В ответ на этот жест саудиты потребовали его экстрадиции.
 

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