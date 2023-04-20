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Показал неприличный жест: саудиты требуют депортировать Роналду
20.04.2023 15:31 Алина Груднева

Показал неприличный жест: саудиты требуют депортировать Роналду

Саудовские фанаты потребовали депортации звезды футбола Криштиану Роналду, который во время матча показал им неприличный жест.

Это произошло во время матча его клуба "Аль-Наср" против "Аль-Хиляль", который завершился для команды звездного португальца проигрышем со счетом 2:0.

Криш получил желтую карточку за недопустимый прием к сопернику, а когда покидал поле под крики саудитов "Месси", демонстративно взялся за пах.

Адвокат Ноф бин Ахмед в ответ на такое действие написал, что "Роналду перешел черту".

"Даже если фанаты спровоцировали его — такая реакция является преступной. Это уголовное преступление, он должен быть депортирован из страны из-за своего поступка. Я намерен представить факты правительству".

Клуб попытался сгладить ситуацию и объяснил это тем, что Роналду получил травму в результате попадания мяча в пах.
 

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