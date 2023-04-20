Показал неприличный жест: саудиты требуют депортировать Роналду
Саудовские фанаты потребовали депортации звезды футбола Криштиану Роналду, который во время матча показал им неприличный жест.
Это произошло во время матча его клуба "Аль-Наср" против "Аль-Хиляль", который завершился для команды звездного португальца проигрышем со счетом 2:0.
Криш получил желтую карточку за недопустимый прием к сопернику, а когда покидал поле под крики саудитов "Месси", демонстративно взялся за пах.
Адвокат Ноф бин Ахмед в ответ на такое действие написал, что "Роналду перешел черту".
"Даже если фанаты спровоцировали его — такая реакция является преступной. Это уголовное преступление, он должен быть депортирован из страны из-за своего поступка. Я намерен представить факты правительству".
Клуб попытался сгладить ситуацию и объяснил это тем, что Роналду получил травму в результате попадания мяча в пах.
✍ En Arabia Saudi piden la deportación de Cristiano Ronaldo, todos los detalles 👇https://t.co/YodxZvFXlt— Pasión Deportiva (@pasiondeport_) April 20, 2023
مليار ريال وفي الاخير : #الهلال_النصر— بُرهه (@8Bro_) April 18, 2023
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