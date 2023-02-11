



Роману Костомарову стало хуже после ампутации

У Романа Костомарова продолжает расти некроз тканей, теперь ему могут ампутировать пальцы на руках. Кроме этого, медики отмечают у чемпиона серьезныепроблемы с сердцем и сосудами, всерьез опасаясь инсульта и отказа работы печени и почек. Кровоток так и не восстановился.



На данный момент Роман Костомаров дышит с помощью ИВЛ. Фигуристу грозит ампутация кистей обеих рук, если процесс образования тромбов не прекратится.



Известно, что Роман сильно похудел, питание он получает через зонд. На фоне гангрены у Романа может возникнуть раневая инфекция. Тогда придется делать повторные операции, назначать антибактериальную терапию. А если будет поражена костная ткань - остеомиелит - бороться с болезнью придется всю жизнь.

