



Профессиональные спортсмены из России начали попадать под мобилизацию

Сегодня стало известно, что повестку получил 37-летний футболист Динияр Билялетдинов. Он, в частности, играл за "Локомотив", английский "Эвертон" и сборную России.

Его отец, тренер Ринат Билялетдинов сказал: "Он не будет бегать, покупать билеты в Казахстан или Турцию. Пойдет в военкомат, никуда не сбежит".



Экс-полузащитник футбольного "Динамо" и сборной России 48-летний Сергей Гришин обнаружил повестку в почтовом ящике. Что делать, он не знает: ему надо было явиться к 9.00, но повестку он увидел лишь в 13.00 того же дня.



Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов сказал, что повестки получили трое спортсменов и один тренер. Федерация хлопочет об отсрочке для них.



Аналогичная ситуация в Федерации фигурного катания. Повестки получили фигуристы 22-летний Дмитрий Алиев и 23-летний Макар Игнатов.



Комментатор Дмитрий Губерниев пишет, что повестки получили трое биатлонистов "уровня сборной России".



В минспорта РФ создан оперативный штаб для взаимодействия с минобороны.



В Украине на войну добровольно пошли около двух тысяч профессиональных спортсменов (это данные министерства спорта страны на конец лета). В боях и под обстрелами городов погибли больше ста спортсменов. Среди них кикбоксер Николай Забавчук, многократная чемпионка по спортивным танцам Дарья Курдель, футболист киевского "Динамо" и израильского "Маккаби" Сергей Баланчук.